Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "bunun bir şantaj olduğunu" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell'ın, S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasıyla ilgili olarak "Mitchell'ın sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu ve silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, "Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu" söylemişti.

ABD yönetimi, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dana White da, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" demişti. White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtlamıştı.