Rusya Dışişleri Bakanı: İngiltere iddiasını doğrulamak için çılgınca kanıt arıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin 'sinir gazı' iddialarını doğrulamak için 'çılgınca kanıt aramakta olduğunu' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "sinir gazı" kullanma iddialarının temelsiz olduğunu belirtti.

İngiltere yönetiminin Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'e karşı sinir gazı kullanıldığını kanıtlayamadığını belirten Lavrov, "İngiltere iddiasını doğrulamak için çılgınca kanıt arıyor" diye konuştu.

Rusya'nın İngiltere'nin konuyla ilgili verilerini doğrulamak istediğini belirten Lavrov, İngiltere'nin buna izin vermediğini vurguladı.

İngiltere kullanıldığını öne sürdüğü sinir gazının Rusya'nın Saratov bölgesinde üretildiğini öne sürmüştü.