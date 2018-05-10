Rusya Dışişleri Bakanı: ABD'nin adımı BMGK kararlarını ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran adımının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmasından çekilme kararına ilişkin konuştu.

Lavrov, anlaşmayı kurtaracak adımlar atmanın önemli olduğunu söyleyerek, anlaşmanın bölgesel barış, istikrar ve silahsızlanma için önem taşıdığını söyledi.

Rus bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının Ortadoğu'da gerilimi artırma riski bulunduğunu bildirdi.

Sergey Lavrov, ABD'nin kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran kararlarına da aykırı olduğunu vurguladı.