Rusya Dışişleri: ABD'ye yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin nihai olarak INF'yi feshetmesi durumunda yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Rossiya 1 televizyonundaki ‘60 Dakika' programına konuşan Zaharova, "Eğer Amerika tarafı, idaresi, Beyaz Saray her şeye rağmen nihai olarak fikrini biçimlendirip INF'den çekilirse Moskova, uygun bir tepki ve yanıt hakkını saklı tutuyor ve elbette bu yapılacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin halâ Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği yönünde hiçbir delil sunmadığını kaydeden Rus diplomat, Washington'a seslenerek şunları söyledi: "Bunun nasıl yapıldığı, ihlalin nasıl gerçekleştiği konusunda Tweet'leriniz dışında herhangi bir delil sunabilir misiniz? Tek bir delil, tek bir uydu görüntüsü, tek bir sızıntı, tek bir tanıklık yok".

Zaharova, "Bize hala INF konusunda ABD ile diyalog sürdürmeyi kabul ediyoruz" diye kaydetti.

"ABD'nin, Rusya'nın INF konusundaki şeffaflığından şüphe ettiğine ve yalancı olduğunu söylemesine şaşırıyoruz" diyen Dışişleri Sözcüsü, "Bu durumda, ‘bize sormak istediğiniz bir şey var mı?' diyoruz. Yanıtları, ‘Soru yok, her şeyi imha edin' şeklinde" diye konuştu. Zaharova, "Bu, ABD'nin çok sayıda uluslararası anlaşmayı bozma konseptinin bir parçası" diye ekledi.