Rusya: Dera'daki militanların komutanları Suriye ordusuna katılıyor

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Tsigankov, Dera'daki yasadışı silahlı oluşumların komutanlarının büyük bir kısmının direnişlerini sonlandırarak hükümet ordusu tarafına geçtiğini belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Dera bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların komutanlarının büyük bir kısmının direnişlerini sonlandırarak Suriye ordusu tarafına geçtiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Tsigankov, bugünkü basın brifinginde, "Hükümet güçleri ve silahlı muhalefet temsilcileri arasındaki silahlı çatışmayı çözme sürecinin sonuna gelindi" dedi.

Merkez başkanının sözlerine göre, başarıyla geçen görüşmeler sonucu "Dera bölgesindeki yasadışı silahlı oluşumların komutanlarının büyük bir kısmı, silahlı direnişi sonlandırma ve Suriye hükümeti tarafına geçme kararı aldı."

Tsigankov, "Varılan anlaşmaya uygun olarak yasadışı silahlı oluşumlar, 2 tank ve 1 zırhlı piyade aracı dahil çok sayıda silah ve mühimmat teslim etti" diye ekledi.

Daha önce Dera'daki silahlı oluşumların liderlerinin silahlı faaliyete son vermeyi kabul ettiği bildirilmişti.

'DERA'DAKİ SİLAHLARIN MENŞEİ ABD VE İSRAİL GİBİ YABANCI ÜLKELER'

Öte yandan Al Masdar'ın haberine göre, Suriye ordusundan askeri bir kaynak Dera'daki militanlara ait cephanenin iki ay önce Doğu Kalamun'daki militanların teslim ettiklerinin 5 katı olmasının beklendiğini bildirdi. Sözkonusu kaynak, Doğu Kalamun'da militanların teslim ettiği silahların daha önce Suriye ordusundan çalınan silahlar olduğunu ancak Dera'daki militanların silahlarının ABD ve İsrail'in de içinde bulunduğu yabancı ülkelerden edinilmiş silahlar olduğunu bildirdi.