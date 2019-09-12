Rusya, ‘CIA ajanı’nın yeriyle ilgili ABD’den bilgi istedi

Rusya, CIA ajanı olduğu iddia edilen ve 2 yıl önce gittiği ABD’de kaybolan eski Kremlin görevlisinin şu anda nerede olduğu konusunda ABD’den Interpol aracılığıyla bilgi istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı basınında ABD’nin Rusya yönetimine yerleştirdiği “CIA ajanı” olarak gösterilen ve iki yıl önce kaybolan Rusya vatandaşı Oleg Smolenkov hakkında ABD’den bilgi istediklerini söyledi.

Zaharova bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada “Rusya vatandaşı, ailesiyle birlikte yabancı bir ülkenin topraklarında kayboldu. Bu olguyla ilgili Rusya’da derhal ceza davası açıldı” dedi. Smolenkov’un iki yıl önce kaybolduğunu ve şimdi medyanın yeni bilgiler ortaya attığını söyleyen Rus diplomat, “Her şeyi titizlikle incelemek ve bir kez daha kontrol etmek önemli” dedi.

ABD'de başkanlık seçim kampanyasının başladığını hatırlatan Zaharova, "CNN'in haberi, klasik propagandadır. CNN, bugün ABD’nin iç siyaset alanındaki mücadele aracı haline geldi” diye konuştu.

Rus gazetesi Kommersant da salı günü CNN’in haberinde bahsedilen casusun Oleg Smolenkov isimli kişi olabileceğini yazdı. Smolenkov’un 2017 yılında eşi ve üç çocuğuyla birlikte Karadağ’a tatile gittiği ve bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığını belirten gazete, ABD’nin Virginia eyaletinde 2018 yılında Smolenkov isimli kişinin aldığı belirtilen evin fotoğrafını yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili sorular üzerine “Smolenkov’un devlet başkanlığında çalıştığı doğru ancak yıllar önce kovulmuştu. İşi, üst düzey bir seviye değildi” dedi. Smolenkov’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e erişiminin olmadığını da açıklayan Peskov, sözkonusu kişinin casus olup olmadığını bilmediğini söyledi. Peskov ABD basınında çıkan haberi "ucuz roman" diye niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Smolenkov adını hiç duymadığını ve bu kişiyle tanışmadığını söyledi.

TRUMP İFŞA EDER DİYE GERİ ÇEKİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

CNN televizyonu ve New York Times gazetesinde çıkan haberlerde, Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda CIA adına çalışan bir casusun, ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildiği iddia edilmişti. Sözkonusu haberlerde 2017'de Trump'ın Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerde IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin'deki casusun ABD'ye getirilmesi kararı alındığı ileri sürülmüştü.

