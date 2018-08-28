Rusya büyük askeri tatbikata hazırlanıyor

Rusya'nın 11-15 Eylül'de 300 bin askeri personelle gerçekleştireceği Vostok-2018 adlı savaş tatbikatına Çin ordusu da katılacak. Kremlin sözcüsü Peskov, ülkesine karşı 'saldırgan ve dostça olmayan' tutumların bulunduğu verili koşullarda tatbikatın haklı olduğunu söyledi.

Rusya'nın 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ve Çin ordusunun da katılacağı savaş tatbikatı Sovyetler Birliği'nin 1981'de gerçekleştirdiği büyük askeri tatbikatla kıyaslanıyor. Çin ordusunun da katılacağı tatbikat hakkında konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya "saldırgan ve dostça olmayan tutumların bulunduğu uluslararası ortamda" bu tatbikatın haklı gerekçelerinin olduğunu söyledi.

Ülkede emeklilik yaşının düşürülmesi gibi sosyal harcamalarda kesintiye gidilirken yapılan askeri harcamalar tepki çekiyor.

TASS haber ajansının aktardığına göre, bir gazeteci Peskov'a mevcut ekonomik ortamda Vostok-2018 için yapılan harcamaların uygun olup olmadığını sordu. Peskov, "Sosyal güvenlik ağı ve emeklilik sisteminin devlet politikasının değişmez ve çok önemli bir bileşeni olduğunu" kaydettiği yanıtında, öte yandan Rusya'ya karşı "oldukça saldırgan ve dostça olmayan mevcut uluslararası durumda" savunma kabiliyetini geliştirmenin "haklı, gerekli ve seçeneksiz" olduğu ifadelerini kullandı.

NATO: GÖZLEMLEYECEĞİZ

Tatbikat NATO ile Rusya arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilecek. BBC'nin haberine göre NATO sözcüsü Dylan White, Vostok-2018 hakkında Mayıs ayında kendilerine bilgi verildiğini ve tatbikatı gözlemleyeceklerini söyledi. Rusya'nın Moskova'daki NATO askeri ataşelerinin tatbikatı izlemeleri konusundaki teklifini değerlendirdiklerini kaydeden White, "Vostok, Rusya'nın geniş ölçekli bir çatışma egzersizine odaklandığını gösteriyor. Bu da bizim bir süredir gördüğümüz duruma uyuyor: Savunma bütçesini ve askeri varlığını belirgin biçimde artıran daha iddialı bir Rusya" diye konuştu.

ŞOYGU: ZAPAD-81'DEN DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Vostok 2018'de 36 bin tank ve binin üzerinde hava aracının yer alacağını açıkladı. Sibirya ve Rusya Uzakdoğusu'nda yapılacak tatbikata tüm hava indirme birliklerinin ve iki donanma filosunun katılacağı belirtildi. Vostok-2018 tatbikatını Sovyetlerin 1981'deki askeri tatbikatı Zapad-81 ile karşılaştıran Şoygu, Vostok-2018'in ölçeğinin daha büyük olacağını kaydetti.

ÇİN: TEHDİTLERE ORTAK KARŞILIK VERME YETENEĞİMİZİ GELİŞTİRECEK

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Vostok-2018'e katılımlarının iki ülkenin askeri işbirliğini derinleştireceği ve farklı güvenlik tehditlerine karşı iki ülkenin ordularının ortak karşılık verebilme yeteneklerini artıracağı ifade edildi. Açıklamada ortak tatbikatın herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı ifadesine de yer verildi.

Açıklamada Çin'in tatbikata 3 bin 200 asker, 900 askeri donanım ve 30 sabit kanatlı hava aracı ve helikopterle katılacağı belirtildi.