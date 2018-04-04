Rusya, BMGK'den Skripal krizine ilişkin toplantı talep etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, casus krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oturumda konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 13 Mart'ta BM Güvenlik Konseyine Salisbury kentindeki zehirlenme olayına ilişkin bir mektup gönderdiğini söyleyen Nebenzya, BMGK'den ülkesine yönelik suçlamaları görüşmek üzere yarın yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) toplanmasını talep etti.

Kriz, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti. İngiltere'nin soruşturma sonuçlarını beklemeden Rusya'yı suçlaması Moskova'nın tepkisini çekmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Nebenzya, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek, BMGK'nin ''hayali değil gerçek'' tehlike karşısında birleşmesi çağrılarını desteklediklerini söyledi.