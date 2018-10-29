Rusya: Beyaz Miğferler, kimyasal maddelerin yerini değiştiriyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Miğferler'in İdlib'de kimyasal silah üretiminde kullanılan maddelerin yerini değiştirdiğinin saptandığını söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, İdlib'deki silahlı çetelerin komşu yerleşimlere saldırarak anlaşmayı bozma yönündeki faaliyetine devam ettiğini söyledi. Safronkov bunun yanı sıra, Nusra Cephesi ile Beyaz Miğferler'in kimyasal maddelerle birlikte şüpheli hareketlerine yönelik bilgiler aldıklarını iddia etti.

Gerilimi azaltma anlaşmasının başından beri geçici nitelik taşıdığını hatırlatan Safronkov, kimsenin Suriye'deki terörist varlığı yok etme görevini gündemden kaldırmadığının vurgulayarak; Moskova'nın Suriye'nin teröristleri yok etmeye yönelik eylemlerini destekleme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Daha önce Lübnan merkezli Al Mayadin televizyon kanalı, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, burada depolanan ve kimyasal silah üretiminde kullanılan maddelerin Nusra militanları ve Beyaz Miğferler üyeleri tarafından Hirbet Amud yerleşimine götürüldüğünü bildirmişti.