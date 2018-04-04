Rusya Belçikalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya, casus krizinin ardından Belçika'nın Rus diplomatı sınır dışı etmesi üzerine Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

Rusya, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın zehirlenmesiyle alakalı olarak Belçika'nın 1 Rus diplomatını sınır dışı etmesine karşılık olarak olarak bir Belçikalı diplomatı sınır dışı etti.

Belçikalı diplomata ülkeyi terk etmesi için 14 gün süre verildiği bildirildi.

Rusya'nın Sergey Skripal ve kızına karşı "Noviçok" isimli sinir gazını kullandığını öne süren İngiltere, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerini Rusya'ya karşı adım atmaya çağırmıştı. Bunun üzerine 25 kadar ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı.