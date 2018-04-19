Rusya: Batı'nın Suriye saldırısı cihatçılara soluk aldırmak için yapıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD koalisyonunun Suriye'yi hedef almasının amacının "cihatçılara soluk aldırmak" olduğu söylendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırının ana amacının "cihatçılara soluk aldırmak" olduğunu söyledi.

Sputnik'in Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı koalisyonunun Suriye saldırısını, başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesindekiler de dahil, ülkedeki militanlara soluk aldırmak amacıyla düzenlediği ifade etti.

Zaharova, "Batılı üçlünün eylemlerinin ana amacının radikallere ve cihatçılara soluk alma, örgütlerini yeniden düzenleme, Suriye'de akan kanı devam ettirme ve siyasi çözüm sürecini zorlaştırma imkanı sunmak olduğu yönündeki görüşlerimizi doğrulayan deliller bulduk" dedi.

İSLAM ORDUSU'NUN DUMA'DAN TAHLİYESİNDE SONA GELİNİYOR'

Zaharova, İslam Ordusu militanlarının Duma'dan tahliyesinde sona gelindiğini ifade etti.

"İslam Ordusu'nun Duma'dan tahliyesinde sona geliniyor. Nisan başından bu yana Duma'dan Suriye'nin kuzeyine 12 binden fazla militan ve ailelerinden bireyler tahliye edildi. Duma'da militanların terk ettiği bölgelerde sülfür ve azot gazı gibi zehirli madde imalatı amaçlı yeraltı laboratuvarı ile silah fabrikası bulundu" diye devam eden Zaharova, cihatçıların depolarında 500 kilogram patlayıcı madde, 250 mayın ve 25 kilogram dinamit ele geçirdiğini söyledi.