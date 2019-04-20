Rusya Başbakan Yardımcısı, Şam'da Esad'la buluştu

Rus heyetin ziyaretinden çok memnun olduklarını kaydeden Esad 'Son dört ay içinde birçok şeyi istişare ettik ve hayata geçirmeye başladık' dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Rusya-Suriye Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı Yuriy Borisov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelerek Moskova'nın Suriye ekonomisinin canlandırılmasına yapacağı yardımı istişare etti.

Sputnik'in haberine göre görüşmenin başında konuşan Borisov, "Size Moskova'dan selamlar getirdim. Aralık ayındaki görüşmeden sonra varılan mutabakatlara göre hareket ediyoruz ve şu anda planlanan faaliyetlerde bir sapma görmüyoruz. Suriye ekonomisini canlandırmaya dönük tüm çalışmalarımızın başarılı olacağından eminim" dedi.

ESAD: BİR TAKIM ŞEYLERİ HAYATA GEÇİRMEYE BAŞLADIK

Borisov başkanlığındaki Rus heyetin ziyaretinden çok memnun olduklarını kaydeden Esad ise "Son dört ay içinde birçok şeyi istişare ettik ve hayata geçirmeye başladık. Bu ziyaret sırasında bazı detayları konuşacağız. Bu detaylar, bazen çok önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

Esad, bir önceki görüşmede varılan mutabakatların hayata geçirilmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Aralık ayında yapılan Rusya-Suriye Hükümetlerarası Komisyonu toplantısında taraflar, Suriye'de hidrokarbon keşfi ve üretimini öngören bir dizi ticari anlaşma yapmıştı. İki ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları mutabakat zaptı imzalamıştı.