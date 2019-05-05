Rusya: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilebiliriz

Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi İvan Soltanovskiy, uzlaşı bulunamaması halinde, Rusya’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilebileceğini söyledi.

Rusya’nın Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi İvan Soltanovskiy RİA Novosti ve Sputnik’e demecinde, Avrupa Konseyi ile ilişkilerde uzlaşıya varılamazsa, Rusya’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nden çekilmesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

“Olayların bizi götürebileceği tüm seçenekleri ve bunların siyasi sonuçlarını değerlendiriyoruz” diyen Soltanovskiy bunun yanında, Rusya’nın zamanında Avrupa Konseyi’ne üye olmaktan pişman olmadığını da kaydetti.

Soltanovskiy, “Zira Avrupa Konseyi deneyimi Rus hukuk ve yargı sisteminin modernleştirilmesine ve Rus eğitim sisteminin Avrupa’nınkine entegre edilmesine yardımcı oldu” diye ekledi.

RUSYA'NIN OY HAKKI ASKIYA ALINMIŞTI

Kırım’ın 2014’te Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanması sonrası Rus parlamenterlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki oy kullanma hakları askıya alınmıştı.

Bunu da Rusya’nın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi toplantılarına katılmayı bırakması ve 2017’de de Rus parlamenterlerin haklarının tümü geri verilmedikçe bu kuruma yaptığı ödemeleri durdurması izlemişti.