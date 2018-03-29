Rusya: AVM yangınıyla ilgili güvenilir olmayan bilgiler Ukrayna ve Türkiye'den yayıldı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kemerovo'da meydana gelen yangın faciasında can kaybına ilişkin güvenilir olmayan bilgilerin Ukrayna ve Türkiye'den yayıldığını söyledi.

Moskova Yüksek Ekonomik Okulu İletişim, Medya ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen 'V Toçku' adlı söyleşide konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tespitlerimize göre güvenilir olmayan bilgiler temel olarak Ukrayna ve Türkiye'den çıktı. Neden bu ülkelerden olduğu bir başka soru ancak 300-500 kişinin öldüğüne dair bilgiler ortaya atılıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, 'iyi niyetli' kişilerin güvenilir olmayan bu bilgiyi bilinçli olarak ortaya attığını da kaydeden Peskov, "Doğal olarak, ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu söylentileri duygusal ortamda hızla yayıldı" diye ekledi.

25 Mart'ta yaşanan yangın faciasında 41'i çocuk 64 kişi hayatını kaybetmişti.