Rusya: Afrika'daki Rus gazeteciler gasp olayında öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde paralı askerlerle ilgili haber yapmak üzere bulunan üç Rus gazetecinin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zaharova gazetecilerin öldürülmesinin bir gasp olayıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yalnızca bu ülkedeki askerlerine eğitim vermek amacıyla bulunduğunu belirtti. Zaharova, Rus askerlerin silahlı çatışmalara katılmadığını söyledi.

Üç Rus gazetecinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde öldürülmesi sonrası bu ülkedeki Rus askerlerin varlığıyla ilgili çarpıtma amaçlı haberler yapıldığını belirten Zaharova, Rus askeri varlığının meşru olduğunu söyledi. Zaharova, Rus askerlerin bu ülkedeki çatışmalara katılmadığını ve yalnızca askeri destek verdiğini ileri sürdü.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova, "Rusya'nın askeri desteği, uluslararası toplumun Orta Afrika'nın askeri altyapısını güçlendirmeye yönelik ortak çabaları çerçevesinde veriliyor. Bu bilginin bu kadar kaba bir şekilde çarpıtılmasının nedenini anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anda Orta Afrika'da 175 eğitmen bulunduğunu, bunların sadece 5'inin asker, geri kalanın da sivil olduğunu kaydeden Zaharova, 600 Orta Afrika askerinin eğitim aldığını ve yasadışı silahlı gruplarla mücadele görevine başladığını sözlerine ekledi.

'RUS GAZETECİLER GASP OLAYI SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ'

Diğer taraftan Zaharova, Orta Afrika'da öldürülen Rus gazetecilerin bir gasp olayı sırasında hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili ön soruşturmada elde edilen bilgileri paylaşan Zaharova, Rus gazetecilerin kendilerini gasp etmek isteyen kişilere direndiğini ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner isimli bir şirkete çalıştıkları belirtilen Rus paralı askerleri araştırmak üzere ülkede bulunan üç Rus gazeteci Orhan Cemal, Aleksandr Rastorguyev ve Kirill Radçenko öldürülmüştü. Bölgede elmas, altın ve uranyum madenciliğiyle bağlantılı olduğu aktarılan paralı askerleri araştıran gazeteciler BM temsilcisiyle görüşecekti. Gazetecilerin öldürüldükleri aracın sürücüsünün sağ bırakılmasının hedef alınanın gazeteciler olduğuna işaret ettiği ifade edilmişti.

