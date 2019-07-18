Rusya: AB’nin Türkiye’ye tek taraflı yaptırımlarını desteklemiyoruz

Rusya, AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle tek taraflı aldığı yaptırım kararını desteklemediğini açıkladı. Rusya'dan geçen hafta yapılan açıklamada Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden endişe duyulduğu belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki keşif sondaj çalışmalarından dolayı tek taraflı olarak getirdiği yaptırımları desteklemediklerini belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, BM Güvenlik Konseyi’nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine “son derece olumsuz” yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

AB, 15 Temmuz'da Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

Rusya Dışişleri, AB'nin yaptırım kararından bir hafta önce yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede, Türkiye’nin eylemlerinin Moskova’yı endişelendirdiğini belirtmiş ve taraflara gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yapmıştı.

