Rusya: ABD’nin yeni stratejisi uzayda silahlanma yarışına neden olacak

ABD’nin dün açıkladığı yeni füze savunma stratejisine tepki gösteren Rusya, uzayda tehlikeli bir silahlanma yarışına sebep olacak bu girişimin Reagan dönemindeki ‘yıldız savaşları’ adıyla bilinen askeri tasarıyı yeniden canlandırmak anlamına geldiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un dün açıklanan yeni füze savunma stratejisine Rusya’dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington’un yeni stratejisinin uzayda tehlikeli bir silahlanma yarışına sebep olacağını bildirdi. Rusya, ABD'nin yeni stratejisinin Reagan döneminde hazırlanan ve "yıldız savaşları" adıyla bilinen askeri tasarıyı yeniden yürürlüğe sokmakla eşanlamlı olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün açıkladığı planda ABD’ye yönelecek füzeleri saptamak üzere uzaya sensörler ve füzeleri etkisiz hale getirecek sistemlerin yerleştirilmesi dahil deneysel teknolojilere ilişkin araştırma yapılması öngörülüyor.

Pentagon’da yaptığı konuşmada Trump, Soğuk Savaş dönemindekine benzer stratejinin ayrıntılarını açıklarken İran, Rusya ve Çin’in gelişmiş silah kapasitelerinden söz etmiş, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetleri’ni “olağandışı tehdit” olarak nitelemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin planının cepheleşmeye yol açacağını ve "halihazırda kırılgan olan uluslararası istikrara darbe indireceğini" vurguladı.

Açıklamada özellikle ABD füze savunmasının uzayda silahlanmayı geliştirme planının endişe verici olduğu belirtilerek bu stratejinin füze saldırısı yapabilecek sistemlerin uzaya yerleştirilmesine fiili olarak yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Bu fikirlerin uygulamaya konulması kaçınılmaz olarak uzayda silahlanma yarışının başlamasına yol açacak ve bu da uluslararası güvenlik ve istikrar için en olumsuz sonuçlara neden olacaktır” denildi.

ABD yönetiminin bu girişiminin Reagan dönemindeki “yıldız savaşları” programını hatırlattığı açıklamasında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’u bu girişimden vazgeçmeye çağırdı. Açıklamada ABD’ye “çok geç olmadan” nükleer silahların dengelenmesi konusunda yapıcı görüşmelere başlama çağrısında bulunuldu.