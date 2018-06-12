Rusya: ABD'nin yaptırımları genişletmesine yanıt vereceğiz

Rusya, ABD'nin Rusya'ya yaptırımları genişletmesine yanıt verileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya yaptırımları genişletmesine "misilleme yapacaklarını" söyledi.

Sputnik'e konuşan Ryabkov, ABD'nin 3 Rusya vatandaşı ve 5 Rus kuruluşunu yaptırım listesine dahil etmesinin ardından misilleme önlemlerini mutlaka gözden geçireceklerini ve uygulayacaklarını belirtti.

Ryabkov, "Misilleme önlemleri gözden geçirilecek, bu tür durumlarda misilleme önlemlerinin alınmaması imkansız. Üstelik yaptırım kapsamına alınan son listede Rusya vatandaşları yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda hiç şüphesiz misilleme önlemleri alacağız ve saldırgan Rusya karşıtı tutum sergileyen ve ikili ilişkilerin normalleşmesine kararlılıkla engel olan kişileri seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre Rusya'dan 3 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım listesinde dahil edilmişti.

Listeye dahil edilen gerçek kişilerin Oleg Çirikov, Vladimir Kaganskiy ve Aleksandr Tribun olduğu belirtilen açıklamaya göre yaptırım uygulanan tüzel kişiler Digital Security, Divetechnoservices, Embedi, ERPScan ve Kvant Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü olmuştu.