Rusya: ABD'nin Suriye'den çekilmeye niyeti yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin açıklamalarına karşın ABD'nin "Suriye'den ayrılmaya niyeti olmadığını" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in başkenti Pekin'de gazetecilere konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekilme" açıklamasını hatırlatan Lavrov, ABD'nin böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

RIA'nın haberine göre Lavrov, Fransız mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Suriye meselesinde nasıl işbirliği yapılabileceğinin netleşmesini umduğunu belirtti.

Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasına karşın, Suriye'deki ABD askeri varlığı artırılmış, ardından Suriye yönetimini hedef alan füze saldırısı düzenlenmişti.

Lavrov, G7 dışişleri bakanlarının Rusya karşıtı açıklamalarını da yorumlayarak, bu ülkelerin tavrını "Rusofobi" olarak nitelendirdi.