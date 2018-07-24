Rusya, 'ABD'nin Suriye'de kalmasının tek mümkün yolunu' açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bir açıklama yaparak ABD'nin Suriye'deki varlığını sürdürmesi için tek mümkün yolun Rusya ve Suriye ile göçmenlerin geri dönmesi konusunda işbirliği yapması olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in göçmenlerin Suriye'ye dönmesi konusunda Rusya ile işbirliği yapılamayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD ordusunun Suriye'de operasyonlarına devam etmesi için yasal bir zemin olmadığını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Konaşenkov, "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'de kalması için tek bir fırsat var. O da Rusya ve ülkenin meşru hükümeti ile göçmenlerin ve yerleri değiştirilen sivillerin evlerine döndürülmesinde işbirliği yapmak" dedi.

ABD'nin Suriye'de kalmak için her zaman IŞİD ve El Nusra ile mücadele kılıfını kullandığını belirten Konaşenkov, Votel'in açıklamalarıyla ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi pozisyonunu itibarsızlaştırıp ülkede bulunmalarını daha da gayrimeşru hale getirdiğini söyledi.