Rusya: ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerinin konuşlandığı ülkeleri hedef alırız

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) feshedilmesi halinde Rusya'nın cevabi önlemlerinin ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerine ev sahipliği yapan ülkeleri hedef alacağını duyurdu.

Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine brifing veren Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce tek taraflı olarak çekileceklerini söylediği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Gerasimov, "Askeri yetkiliker olarak, Rusya'nın cevabı, önlemlerinin ABD topraklarını değil, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerine ev sahipliği yapan ülkeleri hedef alacağını anlamalısınız" dedi.

Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın sınırları yakınında kurulan radar tesisinin tüm yönlerden gelen balistik füzelerin tespit edilmesini garanti ettiğini de ifade etti.

ZAHAROVA: ÜLTİMATOM OLMADAN DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ

Moskova yönetiminin INF'nin feshedilmesine karşı olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, anlaşmayla ilgili sorunların çözülmesi için ültimatom olmadan diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Bu anlaşmanın stratejik istikrar ve uluslararası güvenliğin temel unsurlarından biri olduğu yönündeki pozisyonumuzun değişmediğini bir kez daha teyit ediyoruz. Rusya, anlaşmanın feshine kesinlikle karşı" dedi.

Zaharova, Rusya'nın anlaşmanın yürürlüğüyle ilgili tüm sorunların ele alınması tüm formatlarda diyaloğa hazır olduğunu kaydederek diyaloğun karşılıklı saygıya dayanması ve uydurma suçlamalar ve ültimatomlar söz konusu olmadan kurulması gerektiğini vurguladı.

'ABD KANIT SUNMADI'

ABD'nin Rusya'ya yönelttiği suçlamalara yanıt veren Zaharova, Washington'un INF'nin Moskova tarafından ihlal edildiğine veya Rusya'nın yükümlülüklerini gereğine uygun şekilde yerine getirmediğine dair hiçbir kanıt sunmadığını kaydetti.

Zaharova, söz konusu suçlamaların asılsız olduğunun altını çizdi.

PESKOV: ABD VE NATO GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, ABD'nin Rusya'yı INF'yi ihlal etmekle suçlayabilmek ve anlaşmadan çıkma yolunda bahane üretmek için gerçekleri çarpıttığını ifade etti.

ABD'den ültimatom açıklamasını değerlendiren Peskov, ABD ve NATO'nun gerilimi tırmandığının altını çizdi.

ABD, dün Rusya'ya ültimatom göndererek, sözde ihlallerin 60 gün içinde düzeltilmesi gerektiğini, aksi takdirde 6 aylık anlaşmadan çekilme sürecini başlatmak zorunda kalacağını belirtmişti.