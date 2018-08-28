Rusya, ABD'nin olası yaptırımlarına karşı önlem paketini hazırladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'nın kamu borcuna yönelik uygulayabileceği olası yaptırımlar için önlem paketi hazırladıklarını açıkladı.

ABD'nin Rusya'nın kamu borcuna yaptırım uygulayacağı yönündeki haberleri değerlendiren Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus hükümetinin olası yaptırımlara karşı önlem paketi hazırladığını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Siluanov, "ABD'nin bu yönde bir karar alması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin bir önlem paketimiz var. Umarım, bu senaryo gerçekleşmez" dedi.

Ağustos ortasında ABD'li senatörlerden oluşan bir grup, Rusya'nın kamu borcuna ve devlet bankalarına yönelik yaptırımları da içeren bir yaptırım paketinin yer aldığı yasa tasarısını Kongre'nin üst kanadının onayına sunmuştu.