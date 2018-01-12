Rusya: ABD'nin Karadeniz tatbikatı provokasyon

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de düzenlediği ortak tatbikatın Rusya'ya yönelik provokasyon olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki tatbikatını değerlendirdi. Tatbikatın "provokasyon amaçlı yapıldğını söyleyen Klintseviç, ABD destroyerinin Rusya için tehdit oluşturmadığını kaydederek herhangi bir saldırganlık eyleminde destroyerin etkisiz hale getirileceğinin altını çizdi. Tatbikatın ABD-Rusya ilişkilerini iyi yöne götürmeyeceğinden bahseden Klintseviç, ABD'nin hegemonya hedeflerini sergilediğini ifade etti.