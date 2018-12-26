Rusya: ABD'li askerlerin çekileceği bölge Suriye hükümetine bırakılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD askerlerinin terk edeceği toprakların kontrolünün Suriye hükümetine devredilmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, 'Uluslararası hukuku göz önünde bulundurduğumuzda Suriye hükümetine bırakılmalı' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD askerlerinin çekileceği Suriye topraklarının Şam’ın kontrolüne bırakılması gerektiği açıklamasında bulundu.

Rus sözcü Zaharova basın toplantısında, “ABD'nin terk edeceği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda bu Suriye hükümeti olmalı” dedi.

Zaharova, ABD’li askerlerin Suriye’den çekilme takviminin ve bu kararın nedenleriyle ilgili bir netlik olmadığını söyledi. ABD yönetiminin Suriye’de fiilen işgalci olduğunu sözlerini yineleyen Zaharova, “Hiç kuşkusuz, bu kararın önemini anlıyoruz. Değerlendirmelerimize göre bu, kapsamlı bir çözüm sağlanmasına yönelik” dedi.