Rusya: ABD'li askeri şirketler Suriye'nin petrolünü yağmalıyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'de 3 bin 500'den fazla personeli olan ABD'li özel askeri şirketler, ülkenin petrol tesislerini yağmalıyorlar.

ABD’li özel askeri şirketlerin Suriye’deki petrol tesislerini yağmaladığı, Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından gündeme getirildi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy bugün Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD'li özel askeri şirketlerin ülkedeki cihatçıları eğitmenin yanı sıra petrol tesislerinin ve depolarının yağmalanmasına da katıldıklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Rudskoy, Suriye'deki ABD'li özel askeri şirketlerin paralı askerlerinin sayısı artırdığını ve bu sayının 3 bin 500'ü aştığını kaydetti.

Rudskoy, ABD kurumlarının Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Konako, el-Ömer ve Tenak petrol sahalarından Suriye petrolünün çıkarılması ve satışını organize ettiğini belirtti.

Açıklaya göre petrol kaçakçılığından elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı yasadışı silahlı oluşumların sürdürülmesi, aşiret şeyhlerine rüşvet verilmesi ve hükümet karşıtı eylemlerin başlatılması için harcanıyor.

Açıklamayı yapan Rus generali, ABD’nin Fırat’taki bölgeye silah ve askeri teçhizatın sürekli sevkıyatının da endişe verici olduğunu belirtti.