Rusya ABD yaptırımlarına karşılık olarak titanyum satışını durduracak

ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarının onaylanması durumunda, Rusya'nın ABD'ye uçak yapımında kullanılan titanyum satışını durduracağı açıklandı.

ABD yönetimi, Rusya'yı hedef alan yeni yaptırımları görüşüyor. Rusya meclisinin alt kanadı, bu yaptırımlara yanıt olarak bir taslak hazırladı.

Hazırlanan taslağa göre ABD yaptırımlarının onaylanması durumunda Rusya ABD'ye titanyum satışını durduracak.

ABD'ye satılan titanyumun Boeing tarafından uçak yapımında kullanıldığı aktarılıyor.

ABD yaptırımları, Rusya'ya yönelik olarak havacılık, roket motoru üretimi ve nükleer alanlarında işbirliği ve materyal sağlanmasının durdurulmasını öngörüyordu.

Rusya açıklamasında ABD yaptırımlarının onaylanması durumunda üretimi sekteye uğrayacak RD-180 motorlarının NASA ve Pentagon tarafından kullanılmakta olduğu da vurgulandı.