Rusya: ABD yaptırımına uğrayanlara devlet desteği yapılacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD yaptırımına uğrayanlara devlet yardımı sağlanacağını duyurdu.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen şirketlerin "üretiminin ve istihdam alanlarının zarar görmemesi" için devlet desteğinde bulunulacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre ithalat ikamesine yönelik bir komisyon toplantısında konuşan Medvedev, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen şirketlerin "patronların kayıplarını telafi etmeye değil, üretimi ve istihdam alanlarını korumaya yönelik olacağını" iddia etti. ABD yaptırımlarının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlere" uygulanacağı açıklanmıştı.

Bunun nedeninin "yaptırımlardan etkilenen tarafların ilk olarak sıradan insanlar olması" olduğunu öne süren Medvedev "Yaptırımlardan etkilenenler arasında başarılı olması 10 binlerce insana bağlı stratejik şirketler var" dedi.

Medvedev ayrıca "NATO ülkeleri tarafından yapılan aptalca açıklamaların piyasalarda belirsizliğe yol açtığını" belirtti.