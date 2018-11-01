Rusya: ABD tam askeri hakimiyet istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zaharova, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması'ndan (INF) çekilme hamlesinin gerekçesi olarak, tam askeri hakimiyet sağlama isteğine işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması'ndan (INF) çekilme hamlesinin gerekçesi olarak, tam askeri hakimiyet sağlama isteğine işaret etti.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Genel olarak, Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme yönündeki hareketinin tüm alanlarda askeri hâkimiyet sağlama ve bunun için kendisine rahat hareket etme özgürlüğünü garantileme çabalarından kaynaklandığı izlenimi oluşuyor" değerlendirmesini yaptı.

Zaharova, ABD'nin Avrupa'daki artan askeri faaliyetlerinin de bu yönde olduğunu kaydetti.