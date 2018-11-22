Rusya: ABD Suriye'de militanları eğitmeye devam ediyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'deki El Tanf bölgesinde bulunan askeri üssünde militanlara eğitim vermeye devam ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de El Tanf yakınlarında bulunan askeri üssünde militanları eğitmeyi sürdürdüğüne dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi.

Zaharova bugün yaptığı açıklamada, "kendilerine iletilen bilgilere göre ABD'nin El Tanf'ta IŞİD'e karşı savaş bahanesi altında İran'ı çevrelemek için büyük bir askeri üs kurduğunu" belirtti.

Üssün bulunduğu bölgenin Suriye, Irak ve Ürdün sınırında stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Zaharova, üssün Bağdat-Şam karayoluna yakın olduğunu dile getirdi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rus Dışişleri sözcüsü "Ve burada birçok tanığın ifadesine göre militanların eğitimi devam ediyor" dedi.

Sözkonusu üste ABD'nin kimyasal silah provokasyonu için militanlara eğitim verdiği de daha önce gündeme gelmişti.

