Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirmeden İdlib'e saldırdı

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Pazar, 01 Eylül 2019 11:25

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'de ABD'nin hava saldırısı düzenledi belirtildi.

Rusya ile Türkiye'ye bildirimde bulunmadığı belirtilen açıklamaya göre, ABD, dün saat 15:00 sularında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

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