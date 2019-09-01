Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirmeden İdlib'e saldırdı

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'de ABD'nin hava saldırısı düzenledi belirtildi.

Rusya ile Türkiye'ye bildirimde bulunmadığı belirtilen açıklamaya göre, ABD, dün saat 15:00 sularında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

