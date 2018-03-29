Rusya, ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı

Rusya, St. Petersburg kentindeki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

ABD ile müttefiklerinin İngiltere'deki 'Sergey Skripal vakası' gerekçesiyle Rusya'ya karşı başlattıkları kampanya hakkında Moskova'dan ilk misilleme geldi.

İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin ardından ABD'nin başını çektiği 25'i aşkın Batılı ülkenin 150'den fazla Rus diplomatı sınırdışı etmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ne gibi misillemelerde bulunacaklarına açıklık getirdi.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın Rus Dışişleri'ne çağrıldığını ve misilleme adımlarının iletildiğini söyleyen Lavrov, ABD'nin sınırdışı ettiği Rus diplomat kadar ABD'li diplomat sınırdışı edeceklerini belirtti. Bu da 60 ABD'li diplomatın Rusya'dan gönderileceği anlamına geliyor.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Genel Konsolosluğu'nun 2 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

Açıklamada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ABD'li diplomatların 5 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nun kapatılmasına karşılık olarak da ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu kapatılacak.