Rusya: ABD ile tüm yazışmaları yayımlamaya hazırız

ABD’de yapılan 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiğine dair iddalar hakkında Moskova’nın ABD ile yapılan tüm yazışmaları yayımlamaya hazır olduğu belirtildi.

Rusya Siber Tehditlere Müdahale Merkezi Başkan Yardımcısı Nikolay Muraşov, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili Washington ile tüm yazışmaları yayımlamaya hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilerin ABD’den Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin bir bilgi alıp almadıkları yönündeki sorusunu yanıtlayan Muraşov “Hayır, almadık” yanıtını verdi.

Muraşov, seçimlerle ilgili suçlamalara ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından önce diplomatik kanallar aracılığıyla yanıt verdiklerini belirterek “Hatırladığım kadarıyla ilk bilgi ancak 31 Ekim 2016’da geldi. Ondan sonra buna birçok ek yapılmış, hackleme ile ilgili belli teknik bilgiler vardı. Tüm bunlar incelendi, Trump’ın göreve başlamasından önce bizim görüşümüz, bakış açımız da ABD’ye aktarıldı” dedi.

Sputnik’in haberine göre hükümetler arası anlaşmalar doğrultusunda bu bilgilerin karşı tarafın rızası olmadan paylaşılamayacağını belirten Muraşov “ABD tarafı onay verirse konuyla ilgili tüm yazışmaları yayımlamaya hazırız” ifadesini kullandı.