Rusya ABD Hazine bonolarının yarısını sattı

Rusya elindeki ABD Hazine bonolarının yarısını sattı. Son satışla birlikte Rusya’nın toplam rezervleri içinde ABD bonolarının payı yüzde 10’a geriledi. Birkaç yıl önce uluslararası rezervlerin yaklaşık üçte biri ABD Hazine bonolarından oluşuyordu. Satışta yaptırımların da etkisi olmakla beraber geçmişi de olan bir yönelim söz konusu.

RT News haberine göre ABD Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı belgelere göre, Rusya Nisan ayında elindeki ABD Hazine bonolarının yarısını sattı. ABD Hazine bonoları Nisan ayından önce 96,1 milyar dolarla Rusya’nın 460 milyar dolarlık toplam döviz rezervinin beşte birlik bölümünü oluşturuyordu. Rusya, elindeki bonoların 47,4 milyar dolarını sattı.

Rusya'nın satışın ardından elinde kalan 48,7 milyar dolar değerindeki ABD Hazine bonosu ile “ABD Hazine bonolarına sahip olan yabancı ülkeler' listesinde 6 sıra birden gerileyerek 22. ülke haline geldi. Rusya’nın uluslararası döviz rezervleri içinde ABD Hazine bonolarının payı yüzde 10’a geriledi.

YAPTIRIMLAR DA ETKİLİ ANCAK AZALIŞIN GEÇMİŞİ VAR

ABD Hazine bonolarının getirileri yükselirken Rusya’nın elindeki bonoların yarısı satması, ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak son tutar yüksek olmakla birlikte Rusya’nın ABD Hazine bonolarını yıllardır azaltma eğiliminde olduğu da görülüyor. Birkaç yıl önce 120 milyar dolarla toplam rezervin üçte birine denk gelen bonolar, kademeli olarak azalarak 100 milyar doların altına, toplamın rezervind de beşte biri seviyesine indi. Bu seyirde Gürcistan, Ukrayna gibi krizlerle birlikte gerilen ilişkiler, yaptırımlar gibi gelişmelerin etkili olduğu düşünülüyor.

Daha önce zaman zaman Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalarda ABD Hazine bonolarının kademeli olarak azaltılacağı, onun yerine Uluslararası Para Fonu (IMF) bonolarına yatırım yapılacağı söylenmişti. Rus yetkililer ABD’nin uluslararası rezerv para rolünü kaybedeceğine ilişkin değerlendirmelerini bir süredir dillendiriyor. Hatta rublenin bölgesel rezerv para olabileceğine ilişkin açıklamalar da yapılıyor.

Çin 1,18 trilyon dolar değerindeki bono ile hala elinde en fazla ABD Hazine bonosu tutan ülkelerin başında geliyor.