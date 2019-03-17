Rusya: ABD baskısına rağmen Venezuela ile işbirliğini sürdüreceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye çağrıda bulunarak Venezuela'nın iç işlerine karışılmamasını istedi. Ryabkov, Rusya'nın Venezuela ile işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin baskısına rağmen Venezuela ile işbirliğine devam edeceklerini açıkladı.

Ryabkov, "ABD'yi güç kullanarak yapılan müdahalelere ve diğer yasadışı etki biçimlerini kullanmaya karşı uyarıyoruz" diyerek, Venezuela'nın meşru hükümetine karşı yapılan girişimleri kınadı.

Rus yetkili, ülkenin yaşadığı sorunlar için Venezuela'nın içerisinde diyalog kurulması gerektiğini belirtti.

Ryabkov, Rus şirketlerin ABD yaptırımları sebebiyle zarar görebileceğini söyleyerek, bu konuda ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams ile görüşüleceğini bildirdi.