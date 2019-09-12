Rusya 128 bin askerle tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, 'Merkez-2019' adlı tatbikata 128 bin askerin katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya'nın 16-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği 'Merkez-2019' adlı tatbikata 128 bin askerin katılacağını duyurdu.

Moskova'da düzenlenen brifingde konuşan Fomin, "Tatbikatta 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alacak" açıklamasında bulundu.

Tatbikatın Rusya'nın Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılacağı belirtildi. 8 ülkeden askeri birliklerin katılacağı ifade edilen tatbikatın ana başlıklarının 'uluslararası terörizmle mücadele' ve 'Orta Asya'da güvenliğin sağlanması' olduğu kaydedildi.

Tatbikatın iki aşamalı olacağını belirten Fomin, "İlk aşamada durum keşfi yapılacak, hava saldırılara karşı savunma önlemleri alınacak ve birliklerin yönetilmesi planlanacak. İkinci aşamada ise farklı uluslardan oluşan ordu farazi düşmana saldıracak" dedi.