Ruslar Putin’in adayı olarak Erdoğan'ı seçti!

St. Petersburg'da valilik seçimleri öncesinde BBC Rusya, seçmenlerin Putin'in desteklediği aday Beglov'u ne kadar tanıdığını öğrenmek için sokak röportajları yaptı. Çoğunluk Erdoğan'ın fotoğrafını işaret etti.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde halk yeni valiyi seçmek için 8 Eylül’de sandık başına gidiyor. Seçimde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteklediği görevdeki vali Aleksander Beglov favori. BBC Rusça ekibi kentte seçmenlerin Beglov’u ne kadar tanıdığını araştırmak için sokak röportajları yaptı.

Seçmenlere Rusya Parlamentosu’nun üst Kanadı Duma’nın eski Başkanı Boris Grizlov, seçime kadar geçici olarak vali atanan Poltavçenko, Aleksander Beglov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları gösterildi ve kimin vali adayı olduğunu işaret etmeleri istendi. Seçmenlerin önemli bölümünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını işaret ettiği belirtildi.