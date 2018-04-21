Rusça ve Farsça karşılıklı ‘ikinci dil’ oluyor

​İran ve Rusya, Farsça ve Rusça'nın ‘ikinci dil’ olarak okullarda öğretilmesi konusunda anlaştı.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Bethai ile Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov Moskova’da biraraya geldi. Görüşmede Farsça ve Rusça’nın karşılıklı olarak ikinci dil olarak öğretilmesi kararı alındı.

Sputnik Türkiye’nin İran resmi ajansı IRNA'ya dayandırdığı haberine göre, İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Rusya’yı ziyaret etti ve Moskova’da Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la görüştü.

Bethai, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın iki ülkedeki okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi önerisinde bulunduğunu, teklifi Rusya Eğitim Bakanı’na da ilettiğini söyledi. Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyor" dedi.

Bethai, Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade etti.