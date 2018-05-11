Rusal’ın sahibi Deripaska, kiraladığı üç jeti iade etti

Alüminyum şirketi Rusal'ın sahibi Oleg Deripaska, kiraladığı Gulfstream jetlerini ABD yaptırımları nedeniyle iade etti.

Rus işadamı Oleg Deripaska, kiraladığı üç özel jeti ABD yaptırımları nedeniyle kullanamadığı için iade etti.

Satışa çıkarılan Gulfstream'e ait jetlerin ikisi 29,95 milyon dolar değerinde.

Rusal'ın basın sözcüsü şirketin konuya dair yorum yapmayacağını bildirdi.

Jetleri kiralayan şirketlerden biri olan Credit Suisse'in sözcüsü, “Credit Suisse, yaptırımların olduğu durumlarda her zaman denetleyici otoritelerle beraber çalışır. Buna Rusya'ya uygulanan yaptırımlar dahil” dedi.

ABD, Rusya'nın usulsüzlüklerinden faydalanmakla suçladığı Rus oligarklara 6 Nisan'da yaptırım uygulamaya başlamıştı. Deripaska'nın alüminyum şirketi Rusal da yaptırım uygulanan şirketlerden biri.

Yaptırıma tabi olan kuruluşlarla iş yapıldığı takdirde ABD dışındaki diğer şirketler de ceza alabiliyor. Bu nedenle Avrupalı bankaların Deripaska ve bağlı olduğu şirketlerle aralarına mesafe koydukları biliniyor.

