Rus ve Türk heyetleri Moskova’da Menbiç’i masaya yatırıyor

Türkiye’den üst düzey diplomatlar ve askeri yetkililer, Kürt güçlerin çağrısı sonrası Suriye ordusunun girdiği Menbiç’teki gelişmeleri Rus mevkidaşlarıyla görüşmek için Moskova’ya gidiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'la bugün Moskova'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Türk heyetince ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer alıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerin içeriğine ilişkin çok bilgi paylaşılmadı ancak, YPG'nin Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin'in geri alınması, Menbiç'in de korunması için Şam'ın asker göndermesini istemesi sonrası Suriye ordusunun dün Menbiç'e girmesinin, gündem maddelerinden biri olacağı biliniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'daki görüşmelerde Ankara'nın, Fırat Nehri'nin doğusu ve Menbiç'e yönelik harekat planlarının ele alınacağını ve son gelişmeler ışığında Suriye'deki durumun geleceğinin her iki taraf için de netliğe kavuşturulacağını söylemişti.

Moskova'daki görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın askerleri Suriye'den çekme kararının ardından YPG güçlerinin, korunması için Şam'dan yardım istediği Menbiç'e Suriye ordusunun girerek bayrak dikmesini izleyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu gelişmenin ardından Suriye hükümetinin ‘psikolojik eylemler içerisinde olduğunu' ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Suriye hükümetinin Menbiç'te yeniden kontrol sağlamasını olumlu olarak değerlendirdiği açıklanmıştı.