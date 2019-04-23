Rus uzman: İncirlik'teki nükleer başlıklar Romanya'ya taşındı

ABD’nin, İncirlik’teki silahlarını Yunanistan’a taşıyabileceği haberlerini değerlendiren Rus uzman Yevseyev, ellerindeki istihbarata göre İncirlik’teki nükleer başlıkların belli bir süre önce taşındığını ancak bunun Yunanistan’a değil Romanya’ya yapıldığını belirtti.

Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve enstitüdeki Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Gelişimi Bölümü’nün Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Türkiye’ye, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı yüzünden yaptığı baskıyı değerlendirdi.

NATO’nun diğer üyesi Yunanistan’ın Rus S-300 hava savunma sistemlerine sahip olduğunu, ayrıca NATO’ya katılmak isteyen Ukrayna’nın da bu silaha sahip olduğunu hatırlatan Yevseyev, bu durumun ABD ve NATO’da kimseyi rahatsız etmediğini belirterek, “Sadece Washington’un Ankara’ya baskı yapma yönünde bir istek var. Türkiye’yi, Rusya’yla anlaşmadan vazgeçip Amerikan silahı almaya zorlamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

S-400’ün NATO üyeleri için tehdit oluşturmadığını söyleyen Rus uzman, “ABD, Türkiye’ye, Patriot lehine S-400’den vazgeçmesi için baskı yapıyor” dedi.

S-400’lerin Patriot’lardan üstün olduğunu savunan Yevseyev, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslimini engellemesiyle ilgili de "Türkiye’nin her zaman daha kaliteli olan Rus Su-57 savaş uçağı gibi bir alternatifi var” ifadesini kullandı.

'ABD, ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR'

Türkiye’nin NATO ve S-400 arasında seçim yapması gerektiği yönündeki açıklamalarla ilgili olarak Yevseyev, Türkiye'nin de NATO’yu seçim karşısında bırakabileceğini savundu. Yevseyev “Türkiye şunu söyleyebilir, bizimle misiniz yoksa YPG ile? Neden DSG’ye silah sağlıyor ve hava desteği veriyorsunuz? Türkiye’nin ABD’ye sayısız önemli şikayetler sunmak için yığınca sebebi var. NATO’nun her bir üyesi, istediği politikayı uygulama hakkına sahip ve bu NATO üyeliğine aykırı değil. Aslında ABD çok tehlikeli oyun oynuyor” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİK'TEN NÜKLEER SİLAH, YUNANİSTAN'A DEĞİL ROMANYA'YA TAŞINDI

Yevseyev, ABD’li Demokrat Senatör Robert Menendez’in, Türkiye'yle ilişkilerin iyice gerilmesi halinde, bu ülkedeki ABD üslerini Yunanistan'a taşımayı dahi değerlendirebilecekleri açıklamasıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

“Bu açıklama da aynı zincirin bir halkası ve her şey yine Türkiye’ye ek baskı yapmak için yapılıyor. Aslında elimizdeki verilere göre nükleer silah İncirlik’ten taşındı, ama Yunanistan’a değil, Romanya’ya aktarıldı. Eğer silahlar çıkarılıyorsa en yakın müttefik olan ülkeye çıkarılır. ABD’nin hassas konularda Yunanistan ve Romanya’yla yaptığı işbirliğinin düzeyine bakılırsa Washington’un Bükreş ile işbirliğinin daha yakın olduğunu görürüz. Tam da bu yüzdendir ABD’nin hava savunma sistemi Füze Kalkanı bu ülkeye yerleştirildi. Yunanistan ise Türkiye’ye ek baskı unsuru olarak var. ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki çelişkileri kullanmaya çalışıyor”.