Rus uzman: Beyaz Miğferler kendilerini tamamen gözden düşürdü

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev, Suriye ordusunun güneye ilerlemesiyle birlikte Beyaz Miğferler'in İsrail tarafından ülkeden tahliye edilmesini değerlendirdi. Gusev, Beyaz Miğferler'in tahliye sebebinin örgüt üyelerinin kendilerini tamamen gözden düşürmeleri olduğunu söyledi.

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev, Suriye'de Beyaz Miğferler'in tahliyesine ilişkin verilen karar hakkında açıklama yaptı. Gusev, Beyaz Miğferler'in terör örgütleriyle bağlantılarının yanı sıra kendilerini tamamen gözden düşürdüklerini belirtti.

İsrail'in Beyaz Miğferler'i tahliye etmesini Russia Today'e (RT) verdiği demeçte yorumlayan Gusev, İsrail'in "yardım örgütü" olarak adlandırılan ancak terör örgütleriyle bağlantıları olan Beyaz Miğferler'in tahliyesinin bu kişilerin "görevlerini yerine getirdikleri"nin göstergesi olduğunu ifade etti.

NEDEN İSRAİL?

Gusev, verdiği demeçte "Neden İsrail? Bu ülkeye Batı'nın büyük sermayesi ile mali ve siyasi destek veriliyor. Ayrıca bölgesel yakınlık söz konusu. İsrail istihbaratının Suriye topraklarının oldukça büyük bir kısmını kontrol ettiği ve örgüt üyelerinin tahliyesini gerçekleştirmesinin onun için daha kolay olduğu ortada" şeklinde konuştu.

