Rus uzman: ABD Rus danışmanların olduğu yeri vuramaz

Rus 'Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, 'ABD, Suriye'nin askeri tesislerini denizden fırlatılan Tomahawk kruz füzeleriyle ya da havadan karaya JASSM-ER kruz füzeleriyle vurabilir. Bu füzeler, Ortadoğu'daki ABD hava grupları tarafından ateşlenebilir' dedi.

ABD'nin Suriye'deki askeri tesisleri deniz ve hava bazlı kruz füzeleriyle vurabileceğini söyleyen Rus uzman Murahovskiy, Washington'un Rus askeri danışmanların bulunduğu noktaları vurma riskini alamayacağının altını çizdi.

Sputnik'e konuşan Rus 'Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, "ABD, Suriye'nin askeri tesislerini denizden fırlatılan Tomahawk kruz füzeleriyle ya da havadan karaya JASSM-ER kruz füzeleriyle vurabilir. Bu füzeler, Ortadoğu'daki ABD hava grupları tarafından ateşlenebilir" dedi.

'ABD'NİN FÜZELERİ SURİYE'NİN NEREDEYSE TAMAMINI VURABİLİR'

Murahovskiy'e göre Doğu Akdeniz'de konuşlu ABD gemilerindeki füzelerin menzili, Suriye topraklarının neredeyse tamamını hedef alma imkanı sunuyor ve bu nedenle, geriye sadece hangi tesislerin hedef alınacağını belirlemek kalıyor.

'NOKTA ATIŞI YAPILIR'

"İdari binalar mı yoksa askeri tesisleri mi vurulacak? Suriye'deki Rus askeri tesislerinin vurulmayacağından eminim. Büyük ihtimalle savaş uçaklarını kullanmayacaklarını da düşünüyorum" diye devam eden Murahovskiy, deniz veya kara bazlı kruz füzeleriyle nokta atışı yapılacağını düşündüğünün altını çizdi.