Rus uçakları Lazkiye'de cihatçılara ait üsleri vurdu

Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye'de El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam kontrolündeki noktaları vurdu.
Üslere yapılan hava saldırısının, Hmeymim Askeri Hava Üssü'nden kalkan uçaklarca yapıldığı belirtiliyor.
Cebel el-Ekrad bölgesine yapılan hava saldırısının ardından bölge Suriye ordusunun havan toplarıyla hedef alındı.
Bölgede çatışmaların yeniden başlamasının ardından Rusya İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye'de 100'ün üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye ordusu, İdlib'e yönelik kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor. Harekatın silahsızlandırılmış bölge olarak tasarlanan alanla sınırlı kalacağı söyleniyor.