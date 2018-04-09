Rus temsilci BMGK'de: Ne yaptığınızın farkında mısınız?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal saldırı iddiasını görüşmek üzere toplandı.
Oturumda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzya, ''Duma'da anlaşma sonucu İslam ordusu çıkıyor. Duma'da kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmiş bir tane insan yok. Buna dair tüm iddialar yalan'' dedi.
'NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?'
Batılı temsilcilerden peş peşe gelen müdahale sinyallerine tepki gösteren Nebenzya, ''Ne yaptığınızın farkında mısınız? Hepimizi uçurumun kenarına sürüklediğinizin farkında mısınız?'' ifadelerini kullandı.
'SOĞUK SAVAŞTA BİLE İZLENMEYEN REZİL YOLLARI İZLİYORSUNUZ'
Öte yandan Nebenzya, ''Londra ve Paris, Washington'u kör bir şekilde izliyor. Biz açık bir şekilde tehdit ediliyoruz. Soğuk savaşta bile izlenmeyen rezil yolları izliyorsunuz'' şeklinde konuştu.