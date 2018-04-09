Rus temsilci BMGK'de: Ne yaptığınızın farkında mısınız?

Doğu Guta'nın Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine BMGK bu akşam toplandı. Oturumda söz alan Rus temsilci, 'Duma'da anlaşma sonucu İslam ordusu çıkıyor. Duma'da kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmiş bir tane insan yok. Buna dair tüm iddialar yalan' dedi.

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