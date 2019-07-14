Rus senatör: NATO'nun varlık nedenlerinden biri ABD'nin müttefiklerine silah satması

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400'leri aldığı için yaptırım uygulama planını eleştiren Rus Senatör Puşkov, ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satmasının NATO'nun varoluş sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi almış olması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planlarını eleştirdi.

Puşkov, "ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri" açıklamasında bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Rus senatör Puşkov, Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler."

Bloomberg bugün ABD’nin S-400 sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları gelecek hafta içerisinde duyuracağı yönünde bir haber yayınlamıştı.

Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkıyatı hâlâ devam ediyor. Sistemin ilk parçaları Türkiye’ye cuma günü teslim edilmişti.