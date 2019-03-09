Rus savunma şirketi: Türkiye ile S-400 anlaşması sorunsuz sürüyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'ten, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarikiyle ilgili anlaşmanın sorunsuz bir şekilde sürdüğü açıklaması yapıldı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Defense News'e konuşan Kladov, "Türk yetkililerinin istediği bu sistemi, biz de sağlamak istiyoruz. Şu ana kadar anlaşma sorunsuz bir şekilde sürüyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre ABD'nin şirketle ortakları arasına girme sorunuyla ne sıklıkla karşılaştıkları sorusuna Kladov, "Birilerinin hoşuna gidip gitmediğine bakmaksızın ortaklarımız ve potansiyel ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz. Bu ticarettir. Bunlar sadece iş bağlantılarıdır" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce, Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" açıklaması yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington'un Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermeyeceğiyle ilgili sorunu çözmeye çalıştıklarını belirterek "'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz' denilmesi hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, S-400 konusunda "işi bitirdiklerini ve geri dönüşün asla olamayacağını" söylemişti.

Türkiye, en az 100 F-35 Lightining II satın almak istiyor. F-35'lerin alımı, Ankara'nın 2002'de katıldığı ABD'nin çok uluslu F-35 geliştirme programı çerçevesinde yapılıyor. ABD Kongresi de daha önce, Ankara'nın S-400 sistemlerini alma planları nedeniyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesinin durdurulacağını açıklamıştı.