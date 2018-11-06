Rus savaş uçaklarından ABD keşif uçağına önleme

ABD Savunma Bakanlığı, Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini ileri sürerken, Rusya'dan yanıt geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini ileri sürdü.

Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının ABD uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar" dedi.

ABD'nin bu açıklamasına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı, Rus sınırına doğru uçan menşei belirsiz bir hedefin belirlenmesi üzerine alarm verildiği ve kısa süre sonra ABD ordusuna ait olduğu anlaşılan keşif uçağına Su-27 avcı savaş uçağı ile "güvenli bir şekilde önleme" yapıldığını bildirdi.

"Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti." denilen açıklamada, Amerikan ordusuna ait keşif uçağının rotasını değiştirdikten sonra Su-27'nin hava üssüne geri döndüğü belirtildi.

