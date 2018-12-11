Rus savaş uçakları Venezuela’da

Rusya ile Venezuela’nın ortak askeri tatbikatına katılacak nükleer kapasiteli iki Rus savaş uçağı dün Venezuela'nın başkenti Caracas’a indi.

Rusya ile Venezuela’nın ortak askeri tatbikatında yer alacak nükleer kapasiteli iki Rus savaş uçağı dün Venezuela’nın başkenti Caracas’a ulaştı.

Tu-160 tipi iki nükleer kapasiteli bombardıman uçağının Venezuela’ya uçuşu sırasında Norveç üzerinden geçişinde F-18 savaş uçakları tarafından izlendiği belirtildi.

Rus filosunda yer alan iki bombardıman uçağının yanısıra An-124 tipi ağır silah nakliye uçağı ile bir Il-62 tipi uzun menzil uçağı da Caracas’a indi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, uçakların gelişinin ortak askeri tatbikatlar için olduğunu, provokasyon amacı taşımadığını söyledi.

Bakan López, Venezuela Devlet Televizyonu’na yaptığı açıklamada “Biz barışı yapanlarız, savaş değil” dedi.

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zaemskiy de yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Caracas’a gelişinin iki ülke arasındaki askeri ortaklığın verimliliğini gösterdiğini belirterek bu ortaklığın 2005 yılında Venezuela lideri Hugo Chavez döneminde başladığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro önceki gün yaptığı açıklamada ABD'nin ülkesinde darbe planladığını söylemiş ve ayrıntıları önümüzdeki günlerde basın toplantısında açıklayacağını söylemişti. Rusya ile ortak askeri tatbikat bu açıklamanın hemen ardından gerçekleştirilirken, tatbikatın Venezuela'nın uluslararası destekten yoksun olmadığına işaret edeceği yorumları yapılıyor.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki bakanlar heyetinin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya’nın ikili askeri işbirliği kapsamında tatbikatlar için ülkeye savaş uçakları göndermeye devam edeceğini açıklamıştı. Rus savaş uçakları daha önce de 2008 ve 2013 yıllarında Venezuela’ya tatbikat için gitmişti.