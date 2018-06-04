Rus patronlar: Bedeli ABD yaptırımına uyanlar ödesin

ABD’nin yaptırım kararlarının etkisini hafifletmek isteyen Rusya, 'karşı yaptırım' yasasını bugün onaylandı. Yasanın yatırımcılara dönük baskıyı artırdığından yakınan iş çevreleri, doğan zararın ABD yaptırımlarına uygun hareket eden şirketlerce ödenmesini önerdi.

ABD’nin bazı Rus şirketlerine ve oligarklarına yaptırım kararının ardından Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’ya getirilen “karşı yaptırım” tasarısı, bugün Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Rusya İşadamları Derneği ise yaptırımlar nedeniyle yaşanan kayıpların tanzim edilmesi gerektiğini söyleyerek, yaptırıma sebep olan şirket ve kişilerin cezalandırılmasını içeren bir değişiklik önerdi.

Duma'nın kabul ettiği, yaptırımlara karşı önlemler alınmasını sağlayan yasa ile hammadde ithalat ve ihracatı kontrol edilebilecek, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

Rus patronlarının değişiklik önerisine göre ise bugün kabul edilen taslağın yasaya uymayanlar için öngördüğü 600 bin ruble veya 4 yıla varan hapis cezası yatırımcıların üzerinde baskı aracına dönüşebilecek, “aşırı zorlama” bir uygulama. Bunun yerine şirketlerin ve vatandaşların, yabancı bir ülkenin Rusya karşıtı yaptırımlarını yerine getiren şirketlerin yol açtıkları zararı tanzim etmesini talep edebileceği bir değişiklik önerildi.

RUS PATRONLARIN CANI YANDI

Rusya İşadamları Derneği başkanı Aleksey Repnik’in, Devlet Duması sözcüsü Vyacheslav Volodin’e yazdığı bir mektupla önerilen değişiklik ayrıca yaptırımlara karşı şirketlerin korunmasını da talep ediyor.

ABD, Rusya'nın usulsüzlüklerinden faydalanmakla suçladığı Rus oligarklara 6 Nisan'da yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara karşı hazırlanan “karşı-yaptırım” yasa tasarısının ilk turunda sunulan 16 önlem maddesi, Rus şirketlerinin zarar görme olasılığına karşı ikinci turda 6’ya düşürülmüştü.