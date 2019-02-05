Rus ordusuna 2021'e kadar yeni füze sistemleri geliştirme talimatı

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesine yanıt olarak Rusya’nın 2021’e dek iki yeni füze sistemi geliştireceği açıklandı.

Rusya, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesine karşılık olarak yeni füze sistemleri geliştireceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün orduya yeni sistemleri geliştirme talimatı verdi.

Şoygu yeni füze sistemleri için çalışmaların gelecek yılın sonunda tamamlanarak 2021 yılında hazır olması talimatı verdiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre savunma yetkilileriyle yaptığı toplantıda Rus Bakan, “ABD 2 Şubat itibariyle INF’den doğan yükümlülüklerini askıya aldı. Aynı zamanda anlaşmada belirtilen sınırların üzerinde olan 500 km’yi geçen menzile sahip, karaya yerleştirilebilen füzeler geliştirme konusunda etkin bir biçimde çalışıyorlar. Başkan Putin savunma bakanlığına simetrik önlemler alma görevi verdi” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, aslen deniz ve havadan fırlatılmaları için geliştirilmiş füzelerin karaya konuşlandırılarak buradan fırlatılabilecek modellerinin geliştirilmesinin "yeni silah üretimi ve finansmanının önünü açacağını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin INF’den doğan yükümlülüklerini askıya aldığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada Rusya'nın da anlaşmayı askıya aldığını söylemişti.

Putin Washington’un anlaşmadan çekilerek yeni füze sistemleri geliştirme planını ortaya koyduğunu belirterek Rusya’nın da aynısını yapacağını açıklamıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer füzeleri yasaklıyordu.

Putin cumartesi günü yaptığı açıklamada Rus ordusunun Kalibr tipi kruz füzesine ek olarak karaya yerleştirilebilen füze geliştirmesi ve ses hızının beş katı hıza çıkabilen uzun-menzilli hipersonik füzeler geliştirmek için çalışmalara başlaması gerektiğini söylemişti.